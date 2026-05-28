Геркус отказал «Спартаку» в чемпионских перспективах

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах «Спартака».

«Пока рано оценивать работу Хуана Карлоса Карседо. Стало получше, команда успокоилась, появился рисунок. Но как «Спартак» играл нестабильно в обороне, так и играет. Но тренер старается.

Думаю, в следующем сезоне команда будет посильнее. «Спартак» и сейчас боролся за медали. Но вряд ли будет бороться за золотые в следующем сезоне – пока рано об этом говорить», – сказал Геркус.