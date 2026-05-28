Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Трудное решение»: Карседо – о назначении в «Спартак»

28 мая, 21:35
2

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что ключевую роль в его назначении сыграл спортивный директор Франсис Кахигао.

  • Карседо назначен минувшей зимой.
  • Тренер пришел из кипрского «Пафоса».
  • Карседо на прошлой неделе привел «Спартак» к победе в FONBET Кубке России.

«Кахигао – феномен! По правде говоря, у нас личная дружба, и мы близкие друзья в футбольном мире. Благодаря ему мы приехали сюда, в Москву. Мы работали вместе в «Арсенале», следили за карьерами друг друга, и он – профессионал высочайшего уровня, который поддерживал меня с самого начала, и с которым чувствуешь себя очень комфортно.

Когда он впервые связался со мной, дело было не в том, что мы его игнорировали, а в том, что мы находились на очень важном этапе сезона, «Пафос» играл в Лиге чемпионов и боролся за чемпионский титул. Мы действительно чувствовали, что нас ценят на Кипре, и сначала мы не рассматривали этот вариант, но «Спартак» был настойчив, и в итоге это было трудное решение, но правильное.

Мы приехали в команду, которая стремилась к единству, к стабильности результатов, потому что, правда, у них был хороший состав, но они не играли на тех позициях, на которых, как мы считали, у них есть потенциал. Нам удалось дать им достаточно зрелости, чтобы они поверили, что являются лучшими игроками, чем показали, и что мы можем и должны превзойти то, чего команда достигла в первой половине сезона», – сказал Карседо.

Еще по теме:
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1779993856
Чё ты п.з дишь, гамадрил розовый?)) Ежлиб Серёжа Ломакин( владелец Пафоса и ещё трёх гафнофутбольных клубиков)) добро не дал,тебя в свинарник бы и близко срать не пустили. Кахигао у него друг.))
Ответить
Главные новости
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
1
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
8
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
4
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Все новости
Все новости
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
1
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
8
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
11
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13:43
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
4
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
2
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
2
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
3
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
25
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
16
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
3
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+