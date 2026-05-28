«Трудное решение»: Карседо – о назначении в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что ключевую роль в его назначении сыграл спортивный директор Франсис Кахигао.

Карседо назначен минувшей зимой.

Тренер пришел из кипрского «Пафоса».

Карседо на прошлой неделе привел «Спартак» к победе в FONBET Кубке России.

«Кахигао – феномен! По правде говоря, у нас личная дружба, и мы близкие друзья в футбольном мире. Благодаря ему мы приехали сюда, в Москву. Мы работали вместе в «Арсенале», следили за карьерами друг друга, и он – профессионал высочайшего уровня, который поддерживал меня с самого начала, и с которым чувствуешь себя очень комфортно.

Когда он впервые связался со мной, дело было не в том, что мы его игнорировали, а в том, что мы находились на очень важном этапе сезона, «Пафос» играл в Лиге чемпионов и боролся за чемпионский титул. Мы действительно чувствовали, что нас ценят на Кипре, и сначала мы не рассматривали этот вариант, но «Спартак» был настойчив, и в итоге это было трудное решение, но правильное.

Мы приехали в команду, которая стремилась к единству, к стабильности результатов, потому что, правда, у них был хороший состав, но они не играли на тех позициях, на которых, как мы считали, у них есть потенциал. Нам удалось дать им достаточно зрелости, чтобы они поверили, что являются лучшими игроками, чем показали, и что мы можем и должны превзойти то, чего команда достигла в первой половине сезона», – сказал Карседо.