Игроки «Спартака» назвали лучшими в сезоне коллег из «Зенита»

«Спорт-Экспресс» подвел итоги опроса всех 16 клубов РПЛ для определения лучшего футболиста сезона-2025/26.
Каждая команда делегировала по 11 игроков, которые составили свои тройки претендентов. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отдал первое место хавбеку «Зенита» Венделу. В тройку аргентинца также вошли его одноклубник Роман Зобнин и Бителло, полузащитник «Динамо».
Вратарь красно-белых Александр Максименко назвал лучшим голкипера «Зенита» Дениса Адамова. Компанию ему составили вратари Станислав Агкацев из «Краснодара» и Антон Митрюшкин из «Локомотива».
Имя обладателя награды объявят в полночь пятницы, 29 мая.
- По итогам сезона-2025/26 петербургский клуб набрал 68 очков и вернул себе титул.
- Второе место занял «Краснодар» (66 очков), который был чемпионом в предыдущем розыгрыше. Тройку призeров замкнул московский «Локомотив» с 53 очками.
- «Зенит» начнет новый сезон 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака». Скорее всего, он состоится в Нижнем Новгороде.
