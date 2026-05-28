Игроки «Спартака» назвали лучшими в сезоне коллег из «Зенита»

«Спорт-Экспресс» подвел итоги опроса всех 16 клубов РПЛ для определения лучшего футболиста сезона-2025/26.

Каждая команда делегировала по 11 игроков, которые составили свои тройки претендентов. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отдал первое место хавбеку «Зенита» Венделу. В тройку аргентинца также вошли его одноклубник Роман Зобнин и Бителло, полузащитник «Динамо».

Вратарь красно-белых Александр Максименко назвал лучшим голкипера «Зенита» Дениса Адамова. Компанию ему составили вратари Станислав Агкацев из «Краснодара» и Антон Митрюшкин из «Локомотива».

Имя обладателя награды объявят в полночь пятницы, 29 мая.