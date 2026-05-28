Игрок «Крыльев» может отказаться от перехода в «Локомотив»

Защитник Николай Рассказов хочет остаться в «Крыльях Советов», несмотря на предложение «Локомотива».

Футболисту очень нравится работать под началом главного тренера Сергея Булатова, но конкретики по новому соглашению с самарцами пока нет. Игрок готов ждать его ещe неделю.

«Локомотив» уже подготовил все документы по переходу защитника. Рассказову остаeтся только поставить подпись и переехать в Москву на правах свободного агента.