Игрок «Крыльев» может отказаться от перехода в «Локомотив»

Защитник Николай Рассказов хочет остаться в «Крыльях Советов», несмотря на предложение «Локомотива».
Футболисту очень нравится работать под началом главного тренера Сергея Булатова, но конкретики по новому соглашению с самарцами пока нет. Игрок готов ждать его ещe неделю.
«Локомотив» уже подготовил все документы по переходу защитника. Рассказову остаeтся только поставить подпись и переехать в Москву на правах свободного агента.
- 28-летний Рассказов в минувшем сезоне провел за «Крылья Советов» 36 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
- Он играет за самарцев с января 2023 года.
Источник: телеграм-канал Sport Baza