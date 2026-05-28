  • Игрок «Крыльев» может отказаться от перехода в «Локомотив»

Игрок «Крыльев» может отказаться от перехода в «Локомотив»

28 мая, 14:10
2

Защитник Николай Рассказов хочет остаться в «Крыльях Советов», несмотря на предложение «Локомотива».

Футболисту очень нравится работать под началом главного тренера Сергея Булатова, но конкретики по новому соглашению с самарцами пока нет. Игрок готов ждать его ещe неделю.

«Локомотив» уже подготовил все документы по переходу защитника. Рассказову остаeтся только поставить подпись и переехать в Москву на правах свободного агента.

  • 28-летний Рассказов в минувшем сезоне провел за «Крылья Советов» 36 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
  • Он играет за самарцев с января 2023 года.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Рассказов Николай Булатов Сергей
Комментарии (2)
Император 1
1779967042
На него надо уголовку завести и в Кофеманию отправить.
gunstilzit
1779972984
«Видел информацию, что «Локомотив» предложил Рассказову контракт. Это не соответствует действительности, хотя я знаю, что футболист есть в списках этого клуба на усиление в летнее трансферное окно. Николай сейчас является свободным агентом, и мы ведем переговоры с несколькими клубами относительно его будущего. Планируем определиться в самое ближайшее время. «Крылья Советов» сделали предложение о продлении контракта еще зимой, и Рассказов с большим уважением относится к этому клубу. Но, повторюсь, есть и другие варианты», — сказал Мижигурскис.
