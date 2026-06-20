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«Зенит» пригрозил Венделу из-за нового опоздания

Сегодня, 16:00
16

У «Зенита» снова возникли проблемы с возвращением Вендела в расположение клуба.

Сегодня у петербургской команды начинается первый предсезонный сбор, в пятницу футболисты проходили медицинское обследование.

Несмотря на это, полузащитник остается в Бразилии и не спешит возвращаться в Россию.

«Зенит» пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро или 60 миллионов рублей, если он в срочном порядке не вернeтся в расположение клуба.

Мол, если не приедешь в РФ, то оштрафуем тебя по схеме 100 тысяч евро за день прогула, как и полгода назад.

На этом настаивает лично Сергей Семак. Главный тренер хочет иметь полную обойму игроков перед подготовкой к Суперкубку и новому сезону РПЛ», – сообщил источник.

  • В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
  • Он был куплен «Зенитом» в 2020 году за 20,3 млн евро.

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Источник: «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (16)
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evgevg13
1781960843
А ему похоже по....
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...уефан
1781961056
...пора бы уже привыкнуть Семаку...
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Интерес
1781961409
Венделу тепло в лесу, он вертел вас на носу!
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Давид59
1781961493
Вендела без зарплаты оставить? Хмм. Неизвестно как он будет после этого играть.
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волчарик
1781963625
Я уже давно не понимаю, почему нянчимся с футболистами. Что такое 60млн за неделю прогула? Почти все из нас заработают такую сумму в лучшем случае за всю жизнь. Что футболисты производят полезного? Они самоокупаются? И на закуску, прогуляные 60млн положить в банк по минимуму это 500 тыриков в месяц. Думаем сами за кого болеем.
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СильныйМозг
1781968595
С утётом его зарплаты и тем, что ему ее потом возвращают, ули рыпаться?
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k611
1781969858
Ему индифферентно, обычное дело...
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Литейный 4 (returned)
1781975487
Заплатит как в прошлом году и снова будет одним из лучших. Зениту ведь даже выгодно. Он и без тренировок лучший. Гыгыгы
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