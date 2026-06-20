«Зенит» пригрозил Венделу из-за нового опоздания

У «Зенита» снова возникли проблемы с возвращением Вендела в расположение клуба.

Сегодня у петербургской команды начинается первый предсезонный сбор, в пятницу футболисты проходили медицинское обследование.

Несмотря на это, полузащитник остается в Бразилии и не спешит возвращаться в Россию.

«Зенит» пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро или 60 миллионов рублей, если он в срочном порядке не вернeтся в расположение клуба.

Мол, если не приедешь в РФ, то оштрафуем тебя по схеме 100 тысяч евро за день прогула, как и полгода назад.

На этом настаивает лично Сергей Семак. Главный тренер хочет иметь полную обойму игроков перед подготовкой к Суперкубку и новому сезону РПЛ», – сообщил источник.