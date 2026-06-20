В «Спартаке» пообещали борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сделал заявление об амбициях команды.
– «Спартак» будет ставить задачу – победа в РПЛ?
– Могу сказать следующее. Мы будем бороться за победу. В России только два трофея: чемпионат и кубок. Поскольку в еврокубках не играем, ничего другого нет.
– Суперкубок еще.
– Суперкубок, да, но он следствие победы в кубке или лиге. Это один матч. Да. Для меня очевидно, что мы будем бороться за победу.
- «Спартак» финишировал четвертым в РПЛ-2025/26, но при этом выиграл FONBET Кубок России.
- Последнее чемпионство красно-белых было в 2017 году.
Источник: «Царский подкаст»