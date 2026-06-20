В «Спартаке» пообещали борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сделал заявление об амбициях команды.

– «Спартак» будет ставить задачу – победа в РПЛ?

– Могу сказать следующее. Мы будем бороться за победу. В России только два трофея: чемпионат и кубок. Поскольку в еврокубках не играем, ничего другого нет.

– Суперкубок еще.

– Суперкубок, да, но он следствие победы в кубке или лиге. Это один матч. Да. Для меня очевидно, что мы будем бороться за победу.