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  • В «Спартаке» пообещали борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ

В «Спартаке» пообещали борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Сегодня, 15:46
8

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сделал заявление об амбициях команды.

– «Спартак» будет ставить задачу – победа в РПЛ?

– Могу сказать следующее. Мы будем бороться за победу. В России только два трофея: чемпионат и кубок. Поскольку в еврокубках не играем, ничего другого нет.

– Суперкубок еще.

– Суперкубок, да, но он следствие победы в кубке или лиге. Это один матч. Да. Для меня очевидно, что мы будем бороться за победу.

  • «Спартак» финишировал четвертым в РПЛ-2025/26, но при этом выиграл FONBET Кубок России.
  • Последнее чемпионство красно-белых было в 2017 году.

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Источник: «Царский подкаст»
Россия. Премьер-лига Спартак Кахигао Франсис
Комментарии (8)
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1781961341
...и снова здравствуйте!
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boris63
1781961889
Наше пятое место никто не отберет.
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FROLL007
1781964742
Начались очередные мантры в свинарне. А итог окажется ссаная тряпка для физрука и их многолетнее 6 место. Гыгыгы
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subbotaspartak
1781965727
Сказал как отрезал. Мужчина, хоть и Кахигао
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Прокс
1781966551
Вазилин свиной опять зад всем смазывает свиноботам!!! Ну пора в Пердив Москва-швейному Недоклубу!!!
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СильныйМозг
1781969327
Новая метла метёт по новому, а слова всё те же. Вышел новый оратор, пупком со сцены свистеть, воздух сотрясать.
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Strige
1781969495
ахахах...))))
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