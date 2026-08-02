Кахигао назвал неверным решение судьи назначить пенальти в ворота «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал эпизод с пенальти в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Спартак» победил в Грозном со счетом 2:1.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

– Какое ваше мнение насчет пенальти?

– Я думаю, что мяч находился в движении. Это неправильное решение.

– Какое ваше мнение о работе арбитра?

– Я думаю, что было много ошибочных решений.