Гурцкая объяснил, почему «Зенит» и «Краснодар» стали лидерами РПЛ

Агент, блогер Тимур Гурцкая объяснил лидерство «Зенита» и «Краснодара» в российском футболе.

«Почему у нас оформилось лидерство двух клубов? Связываю это с тем, что руководство этих клубов сильно погружено в футбол. Очень сильно.

«Зенит» заваливает деньгами, есть большие возможности по деньгам. У «Краснодара» грамотное руководство, которое аккуратно расходует деньги, направо-налево не кидает. Команда чувствует, что у них есть хозяин. Который смотрит даже тренировки», – сказал Гурцкая.