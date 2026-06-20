Гурцкая объяснил, почему «Зенит» и «Краснодар» стали лидерами РПЛ

Агент, блогер Тимур Гурцкая объяснил лидерство «Зенита» и «Краснодара» в российском футболе.
«Почему у нас оформилось лидерство двух клубов? Связываю это с тем, что руководство этих клубов сильно погружено в футбол. Очень сильно.
«Зенит» заваливает деньгами, есть большие возможности по деньгам. У «Краснодара» грамотное руководство, которое аккуратно расходует деньги, направо-налево не кидает. Команда чувствует, что у них есть хозяин. Который смотрит даже тренировки», – сказал Гурцкая.
- В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
- Сергей Семак возглавляет клуб с 29 мая 2018 года.
- «Краснодар» за 18 лет взял один трофей – чемпионство в 2025 году.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»