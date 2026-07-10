ЦСКА вышел из переговоров по Воробьеву: известна причина

ЦСКА прекратил переговоры с «Локомотивом» по переходу нападающего Дмитрия Воробьева после того как железнодорожники назвали сумму отступных. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, осведомленный о ходе обсуждения.

Московский клуб оценил трансфер 27-летнего форварда в 7 млн евро. Армейцы сочли запрос завышенным и вышли из переговорного процесса. При этом сам Воробьев в приоритетном порядке рассматривает вариант с переходом в «Краснодар».