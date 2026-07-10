ЦСКА вышел из переговоров по Воробьеву: известна причина

ЦСКА прекратил переговоры с «Локомотивом» по переходу нападающего Дмитрия Воробьева после того как железнодорожники назвали сумму отступных. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, осведомленный о ходе обсуждения.
Московский клуб оценил трансфер 27-летнего форварда в 7 млн евро. Армейцы сочли запрос завышенным и вышли из переговорного процесса. При этом сам Воробьев в приоритетном порядке рассматривает вариант с переходом в «Краснодар».
- В минувшем сезоне нападающий провел 34 встречи во всех турнирах, забил 12 мячей и оформил семь голевых передач.
- Контракт Воробьева с «Локомотивом» действует до лета 2027 года.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн евро.
Источник: «Чемпионат»