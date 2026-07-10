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ЦСКА вышел из переговоров по Воробьеву: известна причина

10 июля, 17:29
2

ЦСКА прекратил переговоры с «Локомотивом» по переходу нападающего Дмитрия Воробьева после того как железнодорожники назвали сумму отступных. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, осведомленный о ходе обсуждения.

Московский клуб оценил трансфер 27-летнего форварда в 7 млн евро. Армейцы сочли запрос завышенным и вышли из переговорного процесса. При этом сам Воробьев в приоритетном порядке рассматривает вариант с переходом в «Краснодар».

  • В минувшем сезоне нападающий провел 34 встречи во всех турнирах, забил 12 мячей и оформил семь голевых передач.
  • Контракт Воробьева с «Локомотивом» действует до лета 2027 года.
  • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Воробьев Дмитрий
Комментарии (2)
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Цугундeр
1783694888
Если рельсы не продать- надо шпалы всем раздать.. Прощай, Локо. Ты был одним из украшений этого РПЛ-посмешища..
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Dr Metal
1783703293
какой Воробьев? нужен новый Вагнер и Жо, способные сразу забивать
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