Батраков ответил, как его изменил брак с женщиной на 10 лет старше себя

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как себя ощущает после свадьбы с Ириной Подшибякиной. Она старше него на десять лет.
«Кардинально ничего не поменялось после свадьбы. Но теперь я стал ответственен за свою жену. Буду стараться взрослеть еще больше.
Увидим, как это отразится в новом сезоне. Но есть пример Федерико Вальверде. Когда его жена была беременна – он проводил лучшие отрезки», – сказал Батраков.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: «Советский спорт»