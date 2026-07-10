Батраков ответил, как его изменил брак с женщиной на 10 лет старше себя

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как себя ощущает после свадьбы с Ириной Подшибякиной. Она старше него на десять лет.

«Кардинально ничего не поменялось после свадьбы. Но теперь я стал ответственен за свою жену. Буду стараться взрослеть еще больше.

Увидим, как это отразится в новом сезоне. Но есть пример Федерико Вальверде. Когда его жена была беременна – он проводил лучшие отрезки», – сказал Батраков.