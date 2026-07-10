ЦСКА и «Балтика» получат новых вратарей

Вратарь Максим Бориско покинет «Балтику» и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.
Калининградцы при этом возьмут у «Зенита» в аренду с опцией выкупа голкипера Евгения Латышонка.
В клубе из Санкт-Петербурга видят основным голкипером Дениса Адамова. С ним будет конкурировать и получать шансы в FONBET Кубке России Богдан Москвичев. Третьим вратарем может остаться Даниил Одоевский, вернувшийся из аренды.
- 26-летний Бориско в сезоне-2025/26 сыграл за «Балтику» в 23 встречах, пропустил 11 голов, провел на ноль 14 матчей
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
- 28-летний Латышонок в минувшем сезоне провел за «Зенит» 13 матчей, пропустил 12 голов, провел на ноль 5 встреч.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov