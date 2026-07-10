ЦСКА и «Балтика» получат новых вратарей

Вратарь Максим Бориско покинет «Балтику» и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.

Калининградцы при этом возьмут у «Зенита» в аренду с опцией выкупа голкипера Евгения Латышонка.

В клубе из Санкт-Петербурга видят основным голкипером Дениса Адамова. С ним будет конкурировать и получать шансы в FONBET Кубке России Богдан Москвичев. Третьим вратарем может остаться Даниил Одоевский, вернувшийся из аренды.