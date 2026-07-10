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ЦСКА и «Балтика» получат новых вратарей

10 июля, 09:29
9

Вратарь Максим Бориско покинет «Балтику» и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.

Калининградцы при этом возьмут у «Зенита» в аренду с опцией выкупа голкипера Евгения Латышонка.

В клубе из Санкт-Петербурга видят основным голкипером Дениса Адамова. С ним будет конкурировать и получать шансы в FONBET Кубке России Богдан Москвичев. Третьим вратарем может остаться Даниил Одоевский, вернувшийся из аренды.

  • 26-летний Бориско в сезоне-2025/26 сыграл за «Балтику» в 23 встречах, пропустил 11 голов, провел на ноль 14 матчей
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
  • 28-летний Латышонок в минувшем сезоне провел за «Зенит» 13 матчей, пропустил 12 голов, провел на ноль 5 встреч.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика ЦСКА Латышонок Евгений Бориско Максим
Комментарии (9)
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Strige
1783665590
Что за чушь пишете, Бориско остается в Балтике и не собирается подписывать ничего ЦСКА.. Тем более с ЦСКА с этим отстоем ))) И брать Латышонка, после того, как он побежал за длинным рублем тоже никто не планирует.. Пускай во вторую лигу идет ))
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shurik45
1783666427
Зачем тогда кэпу продлили контракт? Бред
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Интерес
1783667585
Если это соответствует действительности, то Бориско решил поставить крест на своей вратарской карьере, ибо у нас преобладает паства красавчика Торопа. С другой стороны, большинству присуще стремление к карьерному спринту, а не стайерская дистанция, с неопределёнными перспективами.
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BRO_football
1783670343
Видимо, в ЦСКА не всё так хорошо с вратарями, как клуб нам пытается показать. Пенсионер Акинфеев всё чаще будет оказываться на лавке. А на надёжность молодого Торопа в РПЛ и Кубке России не рассчитывают.
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BoevStas1
1783672412
Да это бред в ЦСКА все хорошо на этой позиции им бы нападающего!
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СПОРТ 21 века
1783703837
Парень стоит на рынке 2 миллиона евро. Его продают фактически по той же цене. А Гассама, который даже в Балтике не все не все матчи играл в основе, хотят продать за 5. Там у руководителей клуба всё хорошо с головой? Почему основной вратарь стоит меньше, чем запасной игрок? Неужели нельзя ценник повыше поднять, чтобы, если уж на то пошло, хотя бы приобрести более качественного на его замену. Латышонок? Этот "первый номер" (под которым он просился в Зенит) в Балтике стоял неважно, в Зените и говорить не о чем. Семак не просто так его усадил на лавку. Поэтому зачем Балтике этот геморрой вообще непонятно. Это, конечно, их проблемы, но тем не менее история всё равно очень странная...
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Willow
1783756477
Ну Тороп ничем не хуже и не лучше Бориско - одного уровня, понятно что нужен 2 вратарь на будущее, но вот лучше бы напа поискали на этот сезон
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