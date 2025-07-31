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Команды
Зенит
Даниил Одоевский
€ 600 тыс
Даниил Одоевский
Зенит
22 января 2003 (23)
#71 | Вратарь
190 см
Россия
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Трансферы
«Ростов» сообщил об уходе игрока в «Зенит»
31 мая
8
Видео
Тренер «Ростова» Альба объяснил замену вратаря в перерыве матча Кубка России
4 марта
1
Видео
Одоевский прокомментировал дикую ошибку в матче со «Спартаком»
2025.07.31 00:48
10
«Ростов» сможет выкупить вратаря «Зенита»
2025.06.22 21:02
1
Фото
«Ростов» арендовал игрока «Зенита»
2025.06.22 12:29
1
«Ростов» договорился о продлении аренды зенитовца
2025.06.17 23:35
1
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.05.21 09:14
Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.21 12:55
3
Видео
«Ростов» пропустил курьезный гол от «Спартака» после двойной ошибки
2024.10.05 19:40
7
Кафанов – о вратарях «Ростова»: «Первого номера у нас пока нет»
2024.08.27 13:19
1
Фото
«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита»
2024.07.19 14:53
6
Одоевский сделал заявление о своем будущем в «Зените»
2023.11.04 09:20
4
Одоевский уходит из «Зенита»: заявление гендиректора Медведева
2023.07.13 09:29
2
Назван главный кандидат на аренду среди четырех вратарей «Зенита»
2023.07.11 22:25
2
Аршавин назвал основного вратаря «Зенита» на следующий сезон
2023.07.04 13:38
2
Два клуба РПЛ заинтересованы в аренде вратаря «Зенита» Одоевского
2023.07.03 23:00
Фото
«Зенит» продлил контракт с Одоевским
2023.07.03 17:26
1
Акинфеев включил одного вратаря в топ-5 лучших молодых игроков РПЛ
2023.06.28 18:55
1
Одоевский близок к уходу из «Зенита»
2023.06.01 07:47
4
«Аль-Наср» Роналду зимой пытался арендовать вратаря «Зенита»
2023.03.10 13:33
Одоевский поддержал Чистякова: «Открытый, честный, настоящий»
2022.11.07 13:33
Одоевский рискует пропустить остаток года. Вратарь «Зенита» не играет с августа
2022.11.01 18:18
Семак прокомментировал состояние вратаря Одоевского
2022.09.27 17:48
2
Семак назвал самого сильного вратаря в «Зените»
2022.09.08 14:51
4
Семак рассказал о состоянии Одоевского и Клаудиньо
2022.08.30 16:32
1
КДК РФС отклонил апелляцию «Зенита» на удаление Одоевского в матче с «Ахматом»
2022.08.11 23:10
2
Видео
ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Трошечкина в матче «Ахмат» – «Зенит» на 11-й минуте
2022.08.10 17:52
17
Фото
Одоевский отреагировал на признание игроком матча с «Ахматом», несмотря на удаление в первом тайме
2022.08.09 00:25
Видео
Болельщики «Зенита» признали Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом». Его удалили на 41-й минуте
2022.08.08 18:29
3
Вратари «Зенита» не удалялись 15 лет
2022.08.07 11:49
5
1
2
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