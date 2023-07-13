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    • Одоевский уходит из «Зенита»: заявление гендиректора Медведева

    Одоевский уходит из «Зенита»: заявление гендиректора Медведева

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Даниил Одоевский покидает команду на правах аренды.

    «Одоевский направляется в аренду в «Волгарь», – заявил Медведев.

    • 20-летний Одоевский – воспитанник «Зенита».
    • В прошлом сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах (401 минута).
    • 3 июля клуб продлил контракт с вратарем до 2027 года.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Пари НН», «Оренбурга» и «Ростова».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18578

      paracetamol 2 часа назад

      А чё в пердив, если клубы Премьеры интересуются? Парень, вроде, хороший!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2019

      Болотоход 2 часа назад

      Лучше второсортных бразил купить еще пачку)
      Позор дырявым.

      1
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