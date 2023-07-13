Одоевский уходит из «Зенита»: заявление гендиректора Медведева

А чё в пердив, если клубы Премьеры интересуются? Парень, вроде, хороший!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Даниил Одоевский покидает команду на правах аренды.
«Одоевский направляется в аренду в «Волгарь», – заявил Медведев.
- 20-летний Одоевский – воспитанник «Зенита».
- В прошлом сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах (401 минута).
- 3 июля клуб продлил контракт с вратарем до 2027 года.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Пари НН», «Оренбурга» и «Ростова».