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    Семак прокомментировал состояние вратаря Одоевского

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении после травмы голкипера Даниила Одоевского.

    – Каково состояние Даниила Одоевского? Восстановился ли он во время паузы?

    – Нет, к сожалению, Даниил не восстановился. Он еще чувствует определенные проблемы, поэтому проходит дообследование.

    Посмотрим, насколько все серьезно и когда он вернется.

    • Одоевский не играет с 6 августа.
    • В своем последнем матче против «Ахмата» (0:0) вратарь был удален с поля.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66

      odessakmv 3 минуты назад

      кажется основная травма Одоевского - это Семак, нужно уходить хотя бы в аренду, т.к. в случае травмы или дисквы Миши играть будет Бразилец

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      Рейтинг: +1030

      qawzsexdr 7 минут назад

      Что-то он часто травмируется

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