Семак прокомментировал состояние вратаря Одоевского

кажется основная травма Одоевского - это Семак, нужно уходить хотя бы в аренду, т.к. в случае травмы или дисквы Миши играть будет Бразилец
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении после травмы голкипера Даниила Одоевского.
– Каково состояние Даниила Одоевского? Восстановился ли он во время паузы?
– Нет, к сожалению, Даниил не восстановился. Он еще чувствует определенные проблемы, поэтому проходит дообследование.
Посмотрим, насколько все серьезно и когда он вернется.
- Одоевский не играет с 6 августа.
- В своем последнем матче против «Ахмата» (0:0) вратарь был удален с поля.