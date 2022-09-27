Семак прокомментировал состояние вратаря Одоевского

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении после травмы голкипера Даниила Одоевского.

– Каково состояние Даниила Одоевского? Восстановился ли он во время паузы?

– Нет, к сожалению, Даниил не восстановился. Он еще чувствует определенные проблемы, поэтому проходит дообследование.

Посмотрим, насколько все серьезно и когда он вернется.