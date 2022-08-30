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    Семак рассказал о состоянии Одоевского и Клаудиньо

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал процесс восстановления после травм вратаря Даниила Одоевского и полузащитника Клаудиньо.

    – Сегодня на тренировке мы увидели Клаудиньо и Даниила Одоевского. Расскажите про их состояние.

    – Одоевский сегодня первый день занимается в общей группе. Клаудиньо приступил к тренировкам фрагментарно – посмотрим на реакцию его мышцы, на то, насколько правильно она отреагирует и насколько быстро он сможет влиться в общую группу.

    • Одоевский и Клаудиньо не играют с 6 августа.
    • «Зенит» в среду встретится с «Факелом» в Кубке России, а в воскресенье – со «Спартаком» в РПЛ.

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    Источник: сайт «Зенита»

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