Семак рассказал о состоянии Одоевского и Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал процесс восстановления после травм вратаря Даниила Одоевского и полузащитника Клаудиньо.
– Сегодня на тренировке мы увидели Клаудиньо и Даниила Одоевского. Расскажите про их состояние.
– Одоевский сегодня первый день занимается в общей группе. Клаудиньо приступил к тренировкам фрагментарно – посмотрим на реакцию его мышцы, на то, насколько правильно она отреагирует и насколько быстро он сможет влиться в общую группу.
- Одоевский и Клаудиньо не играют с 6 августа.
- «Зенит» в среду встретится с «Факелом» в Кубке России, а в воскресенье – со «Спартаком» в РПЛ.
Источник: сайт «Зенита»