Семак рассказал о состоянии Одоевского и Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал процесс восстановления после травм вратаря Даниила Одоевского и полузащитника Клаудиньо.

– Сегодня на тренировке мы увидели Клаудиньо и Даниила Одоевского. Расскажите про их состояние.

– Одоевский сегодня первый день занимается в общей группе. Клаудиньо приступил к тренировкам фрагментарно – посмотрим на реакцию его мышцы, на то, насколько правильно она отреагирует и насколько быстро он сможет влиться в общую группу.