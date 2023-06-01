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Одоевский близок к уходу из «Зенита»

1 июня 2023, 07:47
4

Даниил Одоевский может сменить команду этим летом.

Вратарь «Зенита» недоволен количеством игровой практики (5 матчей во всех турнирах, 401 минута) в сезоне-2022/23.

Его агенты уже начали поиск клубов, заинтересованных в аренде 20-летнего голкипера.

Приоритет Одоевского – переход в другой клуб РПЛ с гарантией места в стартовом составе.

Воспитанником «Зенита» также интересуются на Ближнем Востоке. В марте сообщалось, что он мог стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Одоевский Даниил
Комментарии (4)
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ilichkadr
1685598828
Правильно поступит, если уйдёт. Взяли не понятного Васютина, который за 4 года гастролей по Скандинавии так и не научился стоять в воротах. Ещё хуже Кержакова......
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Garrincha58
1685602166
вратарская линия в Зените самая уязвимая никак не могут воспитать приличного вратаря да и полевых игроков тоже или талантов нет в Питере или школа плохо работает надо что то менять а что менять Аршавин постоянно сидит на Матч ТВ именно он сейчас отвечает за молодёжный футбол в Зените а в ДЮСШ работают одни физруки потому что им платят меньше чем гастробайтерам на улице
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portero
1685607738
У Семака практики не будет, беги от этого "гения".....
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Беспонтий
1685627945
ошибка будет из ошибок (
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