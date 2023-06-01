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    Одоевский близок к уходу из «Зенита»

    Даниил Одоевский может сменить команду этим летом.

    Вратарь «Зенита» недоволен количеством игровой практики (5 матчей во всех турнирах, 401 минута) в сезоне-2022/23.

    Его агенты уже начали поиск клубов, заинтересованных в аренде 20-летнего голкипера.

    Приоритет Одоевского – переход в другой клуб РПЛ с гарантией места в стартовом составе.

    Воспитанником «Зенита» также интересуются на Ближнем Востоке. В марте сообщалось, что он мог стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

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    Источник: Metaratings

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    01.06.2023 07:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8528

      Беспонтий 1 июня, 16:59

      ошибка будет из ошибок (

      1
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      Рейтинг: +14956

      Алексей З 1 июня, 11:31

      Кто же, не играющему 20-летнему , гарантирует место в основе ?
      Несбыточная мечта.

      0
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      Рейтинг: +68185

      portero 1 июня, 11:22

      У Семака практики не будет, беги от этого "гения".....

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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 09:49

      вратарская линия в Зените самая уязвимая никак не могут воспитать приличного вратаря да и полевых игроков тоже или талантов нет в Питере или школа плохо работает надо что то менять а что менять Аршавин постоянно сидит на Матч ТВ именно он сейчас отвечает за молодёжный футбол в Зените а в ДЮСШ работают одни физруки потому что им платят меньше чем гастробайтерам на улице

      1
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      Рейтинг: +18945

      ilichkadr 1 июня, 08:53

      Правильно поступит, если уйдёт. Взяли не понятного Васютина, который за 4 года гастролей по Скандинавии так и не научился стоять в воротах. Ещё хуже Кержакова......

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