Одоевский близок к уходу из «Зенита»

Даниил Одоевский может сменить команду этим летом.

Вратарь «Зенита» недоволен количеством игровой практики (5 матчей во всех турнирах, 401 минута) в сезоне-2022/23.

Его агенты уже начали поиск клубов, заинтересованных в аренде 20-летнего голкипера.

Приоритет Одоевского – переход в другой клуб РПЛ с гарантией места в стартовом составе.

Воспитанником «Зенита» также интересуются на Ближнем Востоке. В марте сообщалось, что он мог стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре».