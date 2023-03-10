«Аль-Наср» Роналду зимой пытался арендовать вратаря «Зенита»

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал об интересе «Аль-Насра» к Даниилу Одоевскому из «Зенита».

«В зимнее трансферное окно мы получили очень неожиданный запрос из Саудовской Аравии. Это предложение от «Аль-Насра» по аренде Даниила Одоевского.

У них травмировался Давид Оспина, Кейлор Навас отказался от перехода. Эмоционально было очень интересно, но мы даже не дошли до разговора с «Зенитом».

Одоевский долго не играл, а там нужно было сразу выходить в основе – и учитывая приезд Криштиану, было бы огромное давление.

Плюс это была гладкая аренда только на шесть месяцев, что не позволяло оценивать этот переход как эффективную часть планирования его карьеры», – сообщил Ткаченко.

«Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду после ЧМ-2022.

20-летний Одоевский из-за травм не играет с августа.

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