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    «Аль-Наср» Роналду зимой пытался арендовать вратаря «Зенита»

    Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал об интересе «Аль-Насра» к Даниилу Одоевскому из «Зенита».

    «В зимнее трансферное окно мы получили очень неожиданный запрос из Саудовской Аравии. Это предложение от «Аль-Насра» по аренде Даниила Одоевского.

    У них травмировался Давид Оспина, Кейлор Навас отказался от перехода. Эмоционально было очень интересно, но мы даже не дошли до разговора с «Зенитом».

    Одоевский долго не играл, а там нужно было сразу выходить в основе – и учитывая приезд Криштиану, было бы огромное давление.

    Плюс это была гладкая аренда только на шесть месяцев, что не позволяло оценивать этот переход как эффективную часть планирования его карьеры», – сообщил Ткаченко.

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    Источник: Sports.ru

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    10.03.2023 13:33
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