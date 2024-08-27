Кафанов – о вратарях «Ростова»: «Первого номера у нас пока нет»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов объяснил, почему Рустам Ятимов не играл в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).
«У Рустама небольшое повреждение, вот и все. Первого номера пока у нас нет – пока смотрим. Тренировок у нас немного, получается, что смотрим через игры», – отметил Кафанов.
Также он ответил на вопрос о том, не было ли ошибкой клуба то, что им не удалось сохранить основного голкипера последних лет Сергея Песьякова.
«Песьякова сейчас нет, поэтому я не вижу смысла говорить об этом», – сказал Кафанов.
- В сезоне-2024/25 в 8 матчах «Ростов» использовал трех вратарей – Рустама Ятимова (5 игр), Даниила Одоевского (2) и Хидаета Ханкича (1).
- Летом Песьяков, выступавший за команду с 2017 года, перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.
Источник: РИА Новости