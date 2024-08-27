Кафанов – о вратарях «Ростова»: «Первого номера у нас пока нет»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов объяснил, почему Рустам Ятимов не играл в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«У Рустама небольшое повреждение, вот и все. Первого номера пока у нас нет – пока смотрим. Тренировок у нас немного, получается, что смотрим через игры», – отметил Кафанов.

Также он ответил на вопрос о том, не было ли ошибкой клуба то, что им не удалось сохранить основного голкипера последних лет Сергея Песьякова.

«Песьякова сейчас нет, поэтому я не вижу смысла говорить об этом», – сказал Кафанов.