Акинфеев включил одного вратаря в топ-5 лучших молодых игроков РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23.

Акинфеев назвал лучшим молодым футболистом прошлого сезона полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова.

В топ Акинфеева попал один вратарь – Даниил Одоевский из «Зенита».

Топ-5 лучших молодых игроков РПЛ по версии Акинфеева: