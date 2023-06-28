Акинфеев включил одного вратаря в топ-5 лучших молодых игроков РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23.
Акинфеев назвал лучшим молодым футболистом прошлого сезона полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова.
В топ Акинфеева попал один вратарь – Даниил Одоевский из «Зенита».
Топ-5 лучших молодых игроков РПЛ по версии Акинфеева:
- Никита Кривцов («Краснодар»).
- Вилсон Изидор («Локомотив»).
- Даниил Одоевский («Зенит»).
- Сергей Пиняев («Локомотив»).
- Максим Мухин (ЦСКА).
Источник: «Чемпионат»