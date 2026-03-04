Тренер «Ростова» Альба объяснил замену вратаря в перерыве матча Кубка России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарии по итогам проигранного матча с «Динамо Мх».
- Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- Махачкалинцы победили на выезде со счетом 2:0.
- Ростовчане с 31-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Андрея Ланговича.
– В первом тайме допускали ошибки. До удаления игра была равной, но потом стало тяжело. В первой половине встречи проиграли матч.
Во втором тайме не могу сказать ни одного плохого слова. Ребята пытались, могли забивать. Я не видел, что мы в чем‑то хуже, чем «Динамо».
– Почему поменяли вратаря Одоевского на Ятимова по ходу матча?
– Бывает. Мы решили так. Искали самый лучший вариант, поэтому так решили.
– Во втором матче подряд удаление.
– Если будем играть в меньшинстве, то будем далеки от положительного результата. Попробуем следующий матч закончить 11 на 11.
- Даниил Одоевский на 23-й минуте едва не допустил голевую ошибку.
- Он попал в соперника, выбивая мяч из собственной штрафной.
- Игрок «Динамо Мх» забил, но взятие ворот не засчитали.
Источник: «Матч ТВ»