Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги матча с «Краснодаром».
«Команда боролась до конца, у нас были моменты. Если бы мы играли в полных составах, то, возможно, результат был бы другим. Я рисковал, я виноват. Не могу сказать ни одного плохого слова о наших игроках. Думаю, что сегодня мы проиграли из‑за моих решений», – сказал Альба.
- «Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 1:2 в матче 19-го тура РПЛ.
- На 51-й минуте защитник ростовчан Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и был удален.
- В компенсированное время красную карточку получил капитан команды Илья Вахания.
- После 19 туров «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в таблице РПЛ.
- Джонатан Альба возглавляет ростовскую команду с 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»