  • Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара»

Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара»

Сегодня, 17:22
2

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги матча с «Краснодаром».

«Команда боролась до конца, у нас были моменты. Если бы мы играли в полных составах, то, возможно, результат был бы другим. Я рисковал, я виноват. Не могу сказать ни одного плохого слова о наших игроках. Думаю, что сегодня мы проиграли из‑за моих решений», – сказал Альба.

  • «Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 1:2 в матче 19-го тура РПЛ.
  • На 51-й минуте защитник ростовчан Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и был удален.
  • В компенсированное время красную карточку получил капитан команды Илья Вахания.
  • После 19 туров «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Джонатан Альба возглавляет ростовскую команду с 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Альба Джонатан
Комментарии (2)
Император 1
1772288745
Не расстраивайся, Ростов из-за судьи проиграл
Ответить
andrei-sarap-yandex
1772289933
как и в прошлом сезоне судьи тащат КРАСНОДАР....СУДЬИ на зарплате у КРАСНОДАРА...ПОЗОР РФС И ЛЕВНИКОВ
Ответить
