Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги матча с «Краснодаром».

«Команда боролась до конца, у нас были моменты. Если бы мы играли в полных составах, то, возможно, результат был бы другим. Я рисковал, я виноват. Не могу сказать ни одного плохого слова о наших игроках. Думаю, что сегодня мы проиграли из‑за моих решений», – сказал Альба.