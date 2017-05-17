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РПЛ 2026/2027
Команды
Ростов
Дмитрий Чистяков
€ 750 тыс
Дмитрий Чистяков
Ростов
13 января 1994 (32)
#78 | Защитник
Россия
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Список дисквалифицированных на 1-й тур РПЛ – есть спартаковец
23 июля
6
Вердикт Мажича по удалению в чемпионском матче «Зенита»
20 мая
6
Карасев удалил игрока «Ростова» в матче с «Зенитом» вслед за пенальти в пользу петербуржцев
17 мая
17
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
14 апреля
2
Агент игроков «Ростова» прокомментировал информацию о финансовом бедствии клуба
28 марта
4-кратного чемпиона в составе «Зенита» отстраняли от команды за пьянство
2025.12.28 11:02
3
Чистяков – о переносе 100-летия «Зенита»: «Для меня оно уже было. Я не знаю, это решать людям сверху»
2025.06.27 13:16
2
Фото
«Ростов» подписал защитника «Зенита»
2025.06.22 15:17
2
Чистяков нашел новый клуб после ухода из «Зенита»
2025.06.05 17:54
2
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
2025.06.04 00:23
Агент Чистякова высказался о будущем игрока после ухода из «Зенита»
2025.06.03 10:11
1
Фото
«Зенит» объявил об уходе еще одного защитника
2025.05.31 10:11
4
Защитник «Зенита» Чистяков не готов к переходу в Первую лигу
2025.03.24 13:45
1
Видео
Чистяков поиздевался над Круговым перед матчем с ЦСКА: «Че, с одной скамейки на другую перескочил?»
2025.03.04 08:35
3
«Зенит» не предложил новый контракт защитнику клуба
2025.02.11 11:40
3
«Ростов» выбирает между защитниками «Локомотива» и «Зенита»
2025.01.24 17:44
2
Агент Чистякова назвал клуб, в котором футболист хочет закончить карьеру
2025.01.08 11:07
1
В «Зените» объяснили исключение из заявки четверых игроков
2024.12.31 19:25
1
«Зенит» отзаявил четырех игроков
2024.12.31 11:55
22
В «Зените» приняли решение по будущему Чистякова
2024.11.26 00:24
Чистяков высказался об адаптации Соболева в «Зените»
2024.11.21 16:50
1
Чистяков ответил, как Соболева приняли в «Зените»
2024.10.16 20:20
2
Агент Чистякова высказался об отсутствии игровой практики в РПЛ у защитника «Зенита»
2024.09.30 13:46
2
Чистяков высказался о своем втором голе за «Зенит»
2024.09.18 10:30
Назван клуб, в котором Чистяков будет играть до зимы
2024.09.12 16:06
2
Чистяков рассказал, что его не устраивает в «Зените»
2024.08.20 14:30
4
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможности купить Чистякова у «Зенита»
2024.08.20 12:13
3
Чистяков готов уйти из «Зенита» только в команды из трех городов
2024.08.16 20:50
10
Агент Чистякова высказался о продлении игроком контракта с «Зенитом»
2024.08.14 19:46
«Очень амбициозный»: Чистяков назвал тренера, который мог бы подойти «Зениту»
2024.07.27 01:05
9
1
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3
4
5
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