В махачкалинском «Динамо» высказались о возможности купить Чистякова у «Зенита»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал трансферные планы клуба.

– У «Динамо» нет желания приобрести защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова?

– У нас даже, если есть желание, то возможности ограничены.

– Месяц назад появлялась информация, что Никита Гойло тренируется с командой. Где он сейчас?

– Он сейчас тоже в команде.

– Планируете заключить с ним контракт?

– Это тренеры решают, это их вопрос. У них есть замечания не к его способностям, а к уровню его готовности на данный момент. У него были интересные периоды, когда он выходил на неплохой уровень. Это предопределило его появление у нас в клубе.

Это нередко бывает с молодыми игроками, они получают высокую оценку и потом считают, что все остальное должно прийти само собой, но наступает кризис. Сейчас он старается его преодолеть.

– Стоит ожидать трансферов от «Динамо» этим летом?

– Я думаю, нет.

30-летний Чистяков в этом сезоне провел 1 матч за «Зенит».

26-летний вратарь Гойло принадлежит петерургскому клубу. В прошлом сезоне он провел 10 матчей за «Сочи» на правах аренды.

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