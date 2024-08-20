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Чистяков рассказал, что его не устраивает в «Зените»

20 августа 2024, 14:30
4

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков недоволен положением в клубе.

«Меня не устраивает ситуация с игровым временем. А все разговоры с тренером оставлю при себе.

Переход в другую команду? Меня сейчас интересует мое время пребывания в «Зените», потому что я игрок этой команды. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать, а там уже принимает решение тренерский штаб», – сказал Чистяков.

  • 30-летний Чистяков в этом сезоне провел 1 матч за «Зенит».
  • В прошлом сезоне Дмитрий был в аренде в «Сочи».
  • На счету игрока 4 матча за сборную России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (4)
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MazaiNN
1724153765
Обычно людей зарплата не устраивает и работать бы поменьше. А в футболе как в сказке. Все наоборот.
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Админ ресурс
1724212295
сколько уже сгнивших на лавке на болотах игрунов было, а ведь все подавали надежды и считались перспективными. От газовой грязи никому не отмыться
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