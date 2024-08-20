Чистяков рассказал, что его не устраивает в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков недоволен положением в клубе.
«Меня не устраивает ситуация с игровым временем. А все разговоры с тренером оставлю при себе.
Переход в другую команду? Меня сейчас интересует мое время пребывания в «Зените», потому что я игрок этой команды. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать, а там уже принимает решение тренерский штаб», – сказал Чистяков.
- 30-летний Чистяков в этом сезоне провел 1 матч за «Зенит».
- В прошлом сезоне Дмитрий был в аренде в «Сочи».
- На счету игрока 4 матча за сборную России.
Источник: Sport24