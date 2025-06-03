Агент Чистякова высказался о будущем игрока после ухода из «Зенита»

Агент защитника Дмитрия Чистякова Андрей Талаев полагает, что футболист, покинувший «Зенит», продолжит карьеру в РПЛ.
– Где окажется Дмитрий Чистяков после ухода из «Зенита»?
– Все узнаете попозже.
– Нет ли обиды на «Зенит», что не продлили контракт?
– Нет. Какая обида? «Зенит» – это тот клуб, который Дима очень любит. Сейчас пришло время расстаться. Никакой обиды нет.
– Есть уверенность, что Дмитрий останется в РПЛ?
– А где он должен оказаться? В ФНЛ? Игры Кубка смотрели?
– «Сочи» вернулся в РПЛ. Есть ли вероятность перехода именно туда?
– Не готов это комментировать.
- 31-летний Чистяков в минувшем сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 1 гол.
- Во второй половине сезона-2023/24 он выступал за «Сочи» на правах аренды.
Источник: «Спорт день за днём»