Агент Чистякова высказался о будущем игрока после ухода из «Зенита»

Агент защитника Дмитрия Чистякова Андрей Талаев полагает, что футболист, покинувший «Зенит», продолжит карьеру в РПЛ.

– Где окажется Дмитрий Чистяков после ухода из «Зенита»?

– Все узнаете попозже.

– Нет ли обиды на «Зенит», что не продлили контракт?

– Нет. Какая обида? «Зенит» – это тот клуб, который Дима очень любит. Сейчас пришло время расстаться. Никакой обиды нет.

– Есть уверенность, что Дмитрий останется в РПЛ?

– А где он должен оказаться? В ФНЛ? Игры Кубка смотрели?

– «Сочи» вернулся в РПЛ. Есть ли вероятность перехода именно туда?

– Не готов это комментировать.