Чистяков ответил, как Соболева приняли в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о приходе в команду Александра Соболева из «Спартака».

– Говорили, что тренерский штаб проводил собрание с игроками перед переходом Соболева и интересовался их мнением.

– Я первый раз об этом слышу.

– То есть коллектив его принял позитивно?

– У нас нормальный, здоровый коллектив. Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальные, человеческие отношения.

Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом. А прошлое осталось в прошлом.

– Соболев – второй Дзюба?

– Дзюба у нас один.