Чистяков ответил, как Соболева приняли в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о приходе в команду Александра Соболева из «Спартака».
– Говорили, что тренерский штаб проводил собрание с игроками перед переходом Соболева и интересовался их мнением.
– Я первый раз об этом слышу.
– То есть коллектив его принял позитивно?
– У нас нормальный, здоровый коллектив. Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальные, человеческие отношения.
Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом. А прошлое осталось в прошлом.
– Соболев – второй Дзюба?
– Дзюба у нас один.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- Форвард оформил 1+1 в 6 официальных матчах за новую команду.