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    Чистяков ответил, как Соболева приняли в «Зените»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о приходе в команду Александра Соболева из «Спартака».

    – Говорили, что тренерский штаб проводил собрание с игроками перед переходом Соболева и интересовался их мнением.

    – Я первый раз об этом слышу.

    – То есть коллектив его принял позитивно?

    – У нас нормальный, здоровый коллектив. Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальные, человеческие отношения.

    Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом. А прошлое осталось в прошлом.

    – Соболев – второй Дзюба?

    – Дзюба у нас один.

    • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Форвард оформил 1+1 в 6 официальных матчах за новую команду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Вежливый такой
    1729101244
    Уже не актуально как приняли Соболева.
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