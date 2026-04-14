Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»

Игрок «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал о недавней поездке в Соединенные Штаты Америки.

– Вы ездили зимой в Америку. Расскажите, как вам поездка?

– Мечта детства сбылась – съездить в Америку, посмотреть, как живут люди за океаном. В целом много хорошего увидел. Сходил на спортивные мероприятия, которые хотел посетить: баскетбол, хоккей. Эти моменты отложатся у меня в голове, очень интересно.

– В чем различия? Кто туда ездил, ругают сервис.

– У нас сервис намного лучше. По сервису Россия – номер один.

– Вы виделись там с Овечкиным. Как вы считаете, он – спортсмен номер один в России?

– Я думаю, что один из главных точно. Очень симпатизирую этому человеку, спортсмену. Поэтому для меня однозначно «да».