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Назван худший трансфер «Динамо» за последние 6 лет

20 июня, 17:33
3

Юрист, агент Антон Смирнов выступил в защиту бывшего полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

«Миша Борзыкин там что-то лепит то по делу, то холостыми в воздух, как по Макарову. Задача – лишь бы прокомментировать, да ещe и сказать, что страшно не везeт парню. Но ни одной минуты игр в Турции не видел. Что такое играть против «Сарая», «Фенера» и «Трабзона», не в курсе. Это тоже нормально. Классика.

А Макаров один из немногих, кто с яйцами, сказал то, что есть, про Ролана Гусева, что он не тренер. Потом того не оставило и «Динамо». У Сандро Шварца Макаров, кстати, играл и неплохо.

Но случилось как случилось. Найдет команду и покажет всем уровень. Вне всяких сомнений. А «Динамо» еще будет кусать локти .

Что до худшего трансфера за пять лет – бред, который и комментировать не стоит. Худший – Дмитрий Скопинцев за 4 миллиона евро и куча непонятных латиносов. Об этом Миша забыл», – написал Смирнов, представляющий интересы Макарова.

  • 28-летний Макаров выступал за «Кайсериспор» с января и провел за клуб 13 матчей, не сделав ни одного результативного действия.
  • Клуб занял в чемпионате Турции 17-е место по итогам сезона и вылетел из Суперлиги.
  • Сейчас Макарову ищут новый клуб.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Кайсериспор Динамо Скопинцев Дмитрий Макаров Денис
Комментарии (3)
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Desma
1781967427
Ваньки Карпова здесь явно не хватает, но ещё не вечер....
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FCSpartakM
1781967929
худший трансфер Д- это Валера К
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oyabun
1781971087
Кто лучший, кто худший, это всё очень субъективные мнения. Динамо под руководством того же Гусева было лучше всех весной сразу после перерыва - очень уверенно всех побеждали.
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