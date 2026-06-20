Назван худший трансфер «Динамо» за последние 6 лет

Юрист, агент Антон Смирнов выступил в защиту бывшего полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

«Миша Борзыкин там что-то лепит то по делу, то холостыми в воздух, как по Макарову. Задача – лишь бы прокомментировать, да ещe и сказать, что страшно не везeт парню. Но ни одной минуты игр в Турции не видел. Что такое играть против «Сарая», «Фенера» и «Трабзона», не в курсе. Это тоже нормально. Классика.

А Макаров один из немногих, кто с яйцами, сказал то, что есть, про Ролана Гусева, что он не тренер. Потом того не оставило и «Динамо». У Сандро Шварца Макаров, кстати, играл и неплохо.

Но случилось как случилось. Найдет команду и покажет всем уровень. Вне всяких сомнений. А «Динамо» еще будет кусать локти .

Что до худшего трансфера за пять лет – бред, который и комментировать не стоит. Худший – Дмитрий Скопинцев за 4 миллиона евро и куча непонятных латиносов. Об этом Миша забыл», – написал Смирнов, представляющий интересы Макарова.