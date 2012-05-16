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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Кайсериспор
€ 8,70 млн
Кайсериспор
Кайсери
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Кадир Хас
Сайт:
http://www.kayserispor.org.tr
Тренер:
Радомир Джалович
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Результаты
Расписание
Таблица
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»
30 июля
4
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?»
27 июля
2
Фото
«Крылья Советов» подписали вингера, которому должен деньги клуб из Турции
1 июля
3
Финансовые подробности трансфера сбежавшего из Турции Макарова в «Крылья Советов»
24 июня
Сбежавший из Турции Макаров нашел новый клуб
24 июня
1
Российский игрок, которому не заплатили в турецком клубе, может вернуться в РПЛ
21 июня
2
Назван худший трансфер «Динамо» за последние 6 лет
20 июня
3
Российский игрок, которому не выплатили деньги за 3 месяца, обратился в ФИФА
19 июня
1
Макаров сбежал из турецкого клуба
18 июня
9
Российского игрока «кинули» в Турции
3 июня
Тренер ПАОКа сделал заявление о будущем Чалова и Оздоева
1 июня
У Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ
25 мая
8
Чалов и Макаров подешевели на 20 процентов в Турции
21 мая
1
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Экс-форвард «Краснодара» – о вызове в сборную России: «В моем возрасте уже не мечтают»
20 мая
Экс-динамовец Макаров раскрыл, сколько тратит на жизнь в Турции
19 мая
Вылетевший из Суперлиги Макаров ответил, какой чемпионат сильнее – турецкий или российский
17 мая
6
Макаров прошелся по Гусеву: «Этот сильный в кавычках тренер сделал мне подлянку»
16 мая
3
Макаров отказался играть за «Кайсериспор» во 2-м турецком дивизионе
16 мая
3
Макаров подробно рассказал о работе с Карпиным в «Динамо»
16 мая
Чалов доволен, что уехал из России: «Всегда об этом мечтал»
16 мая
12
Возможный трансфер Чалова в «Спартак» вызвал насмешки
15 мая
2
«Спартак» отказался от Чалова и Онугхи
15 мая
7
Ветеран ЦСКА наложил вето на возвращение Чалова: «Годится только для юношеского футбола»
14 мая
10
Раскрыты все российские клубы, интересующиеся Чаловым
14 мая
13
1
2
3
4
5
Главные новости
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Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
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«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
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