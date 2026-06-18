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Макаров сбежал из турецкого клуба

Вчера, 22:35
9

Российский полузащитник Денис Макаров стал свободным агентом.

Он досрочно расторг соглашение с «Кайсериспором».

28-летний футболист сбежал из турецкого клуба, воспользовавшись специальной опцией в контракте после невыплаты зарплаты на протяжении трех месяцев.

  • В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
  • Российский хавбек поучаствовал в 13 матчах и получил 3 желтых карточки.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
  • Сообщалось, что у Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ.

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Источник: «Алетейя»
Турция. Суперлига Кайсериспор Макаров Денис
Комментарии (9)
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Император Бомжей
1781811890
Сбежал.. У него по сути, контракт закончился, а точнее подлежит разрыву! Он не сбежал, турки просто его кинули по классике вот он и ушел! Сбежал это Сильный мозг, когда его шугнули из под моста, когда он там собак долбил 😅
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Anton1969
1781812420
Нечего делать в этой Турции!
Ответить
Интерес
1781812619
Зато в "Ойропе" поиграл, по совету "канчельскисов-мостовых-губерниевых".Они плохого не посоветуют.
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TOMSON
1781815510
Что за сбежал? Расторг контракт в одностороннем порядке… И правильно сделал
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bset
1781815779
Сбежал из-за невыплаты зарплаты. Совсем уже обнаглели. Обязан за еду играть!
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Юбиляр
1781817278
"Сбежал из турецкого плена, где последнее время играл за еду!" - бомбардир, возьмите меня сочинять заголовки!😅
Ответить
Foxitkuban
1781842632
Норм замена для Барко. Надо брать))
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