Макаров сбежал из турецкого клуба

Российский полузащитник Денис Макаров стал свободным агентом.
Он досрочно расторг соглашение с «Кайсериспором».
28-летний футболист сбежал из турецкого клуба, воспользовавшись специальной опцией в контракте после невыплаты зарплаты на протяжении трех месяцев.
- В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
- Российский хавбек поучаствовал в 13 матчах и получил 3 желтых карточки.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
- Сообщалось, что у Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ.
Источник: «Алетейя»