Макаров сбежал из турецкого клуба

Российский полузащитник Денис Макаров стал свободным агентом.

Он досрочно расторг соглашение с «Кайсериспором».

28-летний футболист сбежал из турецкого клуба, воспользовавшись специальной опцией в контракте после невыплаты зарплаты на протяжении трех месяцев.