У Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров пользуется спросом среди клубов российской Премьер-лиги.
«Дениса рассматривают клубы первой восьмерки РПЛ, интерес к нему проявляют два столичных клуба и два клуба не из Москвы. Сам футболист хочет вернуться в РПЛ», – сообщил источник.
- В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
- Российский хавбек поучаствовал в 13 матчах и получил 3 желтых карточки.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»