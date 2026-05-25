У Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров пользуется спросом среди клубов российской Премьер-лиги.

«Дениса рассматривают клубы первой восьмерки РПЛ, интерес к нему проявляют два столичных клуба и два клуба не из Москвы. Сам футболист хочет вернуться в РПЛ», – сообщил источник.