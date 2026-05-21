Чалов и Макаров подешевели на 20 процентов в Турции

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Турции.
Российские футболисты «Кайсериспора» Федор Чалов и Денис Макаров подешевели на 20 процентов.
Нападающий теперь оценивается в 4 миллиона евро вместо 5, а полузащитник – в 1,2 миллиона евро вместо 1,5.
- Оба игрока перешли в «Кайсериспор» зимой.
- Чалов забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- На счету Макарова 13 игр без результативных действий.
- «Кайсериспор» вылетел из турецкой Суперлиги.
Источник: Transfermarkt