Чалов и Макаров подешевели на 20 процентов в Турции

Вчера, 22:42
1

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Турции.

Российские футболисты «Кайсериспора» Федор Чалов и Денис Макаров подешевели на 20 процентов.

Нападающий теперь оценивается в 4 миллиона евро вместо 5, а полузащитник – в 1,2 миллиона евро вместо 1,5.

  • Оба игрока перешли в «Кайсериспор» зимой.
  • Чалов забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
  • На счету Макарова 13 игр без результативных действий.
  • «Кайсериспор» вылетел из турецкой Суперлиги.

Источник: Transfermarkt
Турция. Суперлига Кайсериспор Чалов Федор Макаров Денис
Комментарии (1)
subbotaspartak
1779416584
Вот пример, и инфляция их не берёт.
