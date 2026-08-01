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«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026

Вчера, 13:43
3

Экс-спартаковец Владимир Обухов считает, что московскому клубу подошел бы нападающий «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов.

«Отличным вариантом для «Спартака» было бы подписание Шомуродова.

Он нападающий с большим опытом игры за границей, большой профессионал и футболист высокого уровня.

Эльдор очень хорошо знает наш чемпионат. Шомуродов однозначно помог бы «Спартаку», – сказал Обухов.

  • 31-летний Шомуродов ранее выступал за «Ростов».
  • На ЧМ-2026 он поразил ворота ДР Конго (1:3) в третьем туре группового этапа.
  • В прошлом клубном сезоне форвард Узбекистана забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 44 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Спартак Обухов Владимир Шомуродов Эльдор
Комментарии (3)
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ySS
1785585703
Отлично играет головой, и не испортит атмосферу в команде
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FFR
1785585934
Идея хорошая.
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alefreddy
1785599938
голеадор какой тоне чета нашим в составе
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