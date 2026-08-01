«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026

Экс-спартаковец Владимир Обухов считает, что московскому клубу подошел бы нападающий «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов.

«Отличным вариантом для «Спартака» было бы подписание Шомуродова.

Он нападающий с большим опытом игры за границей, большой профессионал и футболист высокого уровня.

Эльдор очень хорошо знает наш чемпионат. Шомуродов однозначно помог бы «Спартаку», – сказал Обухов.