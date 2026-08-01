«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026

Экс-спартаковец Владимир Обухов считает, что московскому клубу подошел бы нападающий «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов.
«Отличным вариантом для «Спартака» было бы подписание Шомуродова.
Он нападающий с большим опытом игры за границей, большой профессионал и футболист высокого уровня.
Эльдор очень хорошо знает наш чемпионат. Шомуродов однозначно помог бы «Спартаку», – сказал Обухов.
- 31-летний Шомуродов ранее выступал за «Ростов».
- На ЧМ-2026 он поразил ворота ДР Конго (1:3) в третьем туре группового этапа.
- В прошлом клубном сезоне форвард Узбекистана забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 44 матчах.
Источник: «РБ Спорт»