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Владимир Обухов
Владимир Обухов
Завершил карьеру
8 февраля 1992 (34)
#13 | Нападающий
185 см | 76 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026
1 августа
3
Обухов – о российских футболистах: «Вся страна видит в них чмошников, дебилов и игроманов»
9 июня
2
Обухов: «Ловчева приглашают поистерить в эфире, Радимов такой же»
9 июня
Экс-спартаковец Обухов: «Чмырить своих – это русский менталитет»
9 июня
7
Экс-спартаковец Обухов раскрыл зарплаты и премиальные в Медиалиге
9 июня
1
Обухов: «Заболотный идеально подходит «Спартаку»
2025.06.26 01:11
1
Обухов – о трансферах «Спартака»: «Клуб идет в правильном направлении»
2025.02.23 10:26
7
Видео
Медиаклуб Мусагалиева подписал воспитанника «Спартака», игравшего в прошлом сезоне РПЛ
2024.08.23 23:59
1
«Оренбург» расстался с российским нападающим
2024.06.05 13:22
Обухов рассказал, до какого возраста хочет продолжать карьеру
2023.02.13 10:23
Обухов рассказал, насколько пострадали его инвестиции из-за санкций
2023.02.12 17:27
2
Обухов назвал сильнейшего форварда РПЛ
2023.02.12 15:33
1
Обухов вернулся в «Оренбург» после дисквалификации за допинг
2022.10.19 07:26
«Оренбург» опубликовал заявление по ситуации с повторной дисквалификацией Обухова за допинг
2022.06.28 11:22
1
Агент Обухова прокомментировал повторную дисквалификацию игрока за допинг
2022.06.28 10:54
1
В «Оренбурге» назвали предвзятым решение о продлении дисквалификации Обухова
2022.06.28 10:42
Обухову на полгода продлили дисквалификацию за допинг
2022.06.28 00:09
3
Обухов: «Конечно, я готов вернуться в «Спартак». Но это на уровне фантастики»
2022.06.01 13:58
Обухов: «Уже не узнаем причастных к моей дисквалификации за допинг. Врач «Торпедо» умер»
2022.04.18 16:30
Обухов – о допинге: «По-любому это шло от руководства «Торпедо». Могли бы расследовать в 2013-м, но РУСАДА скрыла мои результаты»
2022.01.25 11:19
1
Обухов – о Дзюбе в «Спартаке»: «Вообще не умеет проигрывать. Стоило кому-то привезти, он начинал перепалку»
2022.01.24 23:50
9
«Оренбург» подписал контракт с Обуховым. Он не играл полгода из-за допинга
2021.12.09 15:09
«Ростов» расторг контракт с Обуховым. Его дисквалифицировали за допинг на шесть месяцев
2021.08.09 15:52
3
Бородюк: «Слова Обухова в адрес «Торпедо» – полное безобразие»
2021.07.20 16:00
12
Обухов: «В «Торпедо» перед играми нам кололи по 4 инъекции и давали 15 таблеток»
2021.07.20 14:59
15
«Ростов» расторгнет контракт с Обуховым. Его дисквалифицировали за допинг
2021.07.19 21:00
1
ФИФА дисквалифицировал Обухова за допинг на шесть месяцев. Форвард «Ростова» признал вину
2021.07.19 18:40
3
«Ростов»: «Юридического подтверждения дисквалификации Обухова у нас нет»
2021.06.17 06:38
«Р-Спорт»: Обухов дисквалифицирован на полгода и покидает «Ростов»
2021.06.16 19:58
13
Обухов не полетел с «Ростовом» на игру с «Ротором»
2021.03.16 19:59
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