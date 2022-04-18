Обухов: «Уже не узнаем причастных к моей дисквалификации за допинг. Врач «Торпедо» умер»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о своей дисквалификации за употребление допинга.
– Ваша дисквалификация закончилась. Разобрались с тем, что там на самом деле было? Ведь говорили о том, что есть вопросы к врачу «Торпедо», в котором вы в ту пору играли.
– К сожалению, врач пару недель назад умер. И мы уже ничего не узнаем. Мы играли с «Торпедо», в одном из моментов игры защитник соперника Артем Самсонов мне сказал, что доктор умер, у него остановилось сердце.
– Не будете подавать апелляцию в CAS?
– А смысл обращаться туда, платить свои деньги, и немалые, чтобы выяснить – ради чего?
– Вы для себя разобрались?
– Да. Но не будем ворошить старое.
- В июле 2021 года ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушения антидопингового законодательства.
- В его организме обнаружили метандиенон.
- Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.
- Дисквалификация закончилась 2 декабря 2021 года.
Источник: «РБ Спорт»