Обухов: «Уже не узнаем причастных к моей дисквалификации за допинг. Врач «Торпедо» умер»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о своей дисквалификации за употребление допинга.

– Ваша дисквалификация закончилась. Разобрались с тем, что там на самом деле было? Ведь говорили о том, что есть вопросы к врачу «Торпедо», в котором вы в ту пору играли.

– К сожалению, врач пару недель назад умер. И мы уже ничего не узнаем. Мы играли с «Торпедо», в одном из моментов игры защитник соперника Артем Самсонов мне сказал, что доктор умер, у него остановилось сердце.

– Не будете подавать апелляцию в CAS?

– А смысл обращаться туда, платить свои деньги, и немалые, чтобы выяснить – ради чего?

– Вы для себя разобрались?

– Да. Но не будем ворошить старое.