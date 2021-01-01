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Обухов: «Уже не узнаем причастных к моей дисквалификации за допинг. Врач «Торпедо» умер»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о своей дисквалификации за употребление допинга.

– Ваша дисквалификация закончилась. Разобрались с тем, что там на самом деле было? Ведь говорили о том, что есть вопросы к врачу «Торпедо», в котором вы в ту пору играли.

– К сожалению, врач пару недель назад умер. И мы уже ничего не узнаем. Мы играли с «Торпедо», в одном из моментов игры защитник соперника Артем Самсонов мне сказал, что доктор умер, у него остановилось сердце.

– Не будете подавать апелляцию в CAS?

– А смысл обращаться туда, платить свои деньги, и немалые, чтобы выяснить – ради чего?

– Вы для себя разобрались?

– Да. Но не будем ворошить старое.

  • В июле 2021 года ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушения антидопингового законодательства.
  • В его организме обнаружили метандиенон.
  • Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.
  • Дисквалификация закончилась 2 декабря 2021 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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