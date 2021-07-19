ФИФА дисквалифицировал Обухова за допинг на шесть месяцев. Форвард «Ростова» признал вину

ФИФА объявил о дисквалификации трех российских футболистов за нарушения антидопингового законодательства, сообщает пресс-служба организации.

Санкции были наложены на нападающего «Ростова» Владимира Обухова, экс-защитника «Звезды» Ивана Князева и футболистку Дарью Мещерякову. Все три игрока уличены в использовании запрещенных веществ по результатам допинг-контроля, проведенного в 2013 году.

Князев и Мещерякова отстранены от футбола на два года. Обухов, сотрудничавший с ФИФА и признавший свою вину, дисквалифицирован на шесть месяцев – до 2 декабря 2021 года.