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    ФИФА дисквалифицировал Обухова за допинг на шесть месяцев. Форвард «Ростова» признал вину

    ФИФА объявил о дисквалификации трех российских футболистов за нарушения антидопингового законодательства, сообщает пресс-служба организации.

    Санкции были наложены на нападающего «Ростова» Владимира Обухова, экс-защитника «Звезды» Ивана Князева и футболистку Дарью Мещерякову. Все три игрока уличены в использовании запрещенных веществ по результатам допинг-контроля, проведенного в 2013 году.

    Князев и Мещерякова отстранены от футбола на два года. Обухов, сотрудничавший с ФИФА и признавший свою вину, дисквалифицирован на шесть месяцев – до 2 декабря 2021 года.

    • В организме Обухова обнаружили метандиенон.
    • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
    • Обухов – воспитанник «Спартака».

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    Источник: сайт ФИФА

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    19.07.2021 18:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5740

      Fusballer 15 часов назад

      Бред какой-то. Там тормоза работают? Или просто в нужный момент дали ход делу?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      zaichkin777@gmail.com 15 часов назад

      Обухова значит стукачь? А почему не по результатам 1999 года?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5740

      Fusballer > zaichkin777@gmail.com 15 часов назад

      Ага, когда витаминки в детском саду давали.

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