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Артем Самсонов
Артем Самсонов
Завершил карьеру
5 января 1994 (32)
#8 | Полузащитник
181 см | 69 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Текстильщик» подписал бывшего полузащитника «Спартака»
2024.07.05 15:09
1
«Русским без этого никуда»: Самсонов – о проблемах с алкоголем
2023.10.03 11:53
Фото
«Торпедо» продлило трехкратного чемпиона России
2023.05.31 07:36
2
Капитан «Торпедо»: «Наступают лучшие времена, клуб будет процветать»
2023.05.14 10:33
1
Капитан «Торпедо»: «Наш вылет справедлив, мы играли плохо»
2023.05.14 09:26
«Все хреново»: игрок «Торпедо» Самсонов – об 1:5 от «Ахмата»
2023.05.07 09:29
Игрок «Торпедо» пословицей отреагировал на победу над ЦСКА
2022.09.17 17:47
«Потому что я так сказал». Капитан «Торпедо» уверен, что клуб не вылетит из РПЛ
2022.07.18 17:18
1
Самсонов: «Игра со «Спартаком», конечно, будет особенной»
2018.02.26 10:42
4
Хавбек «СКА-Хабаровска» Самсонов хочет выступать за «Барселону»
2018.02.25 11:32
5
«СКА-Хабаровск» подписал полузащитника «Спартака» Самсонова
2018.01.10 14:51
6
Полузащитник «Спартака» может перейти в «СКА-Хабаровск»
2018.01.06 22:01
11
Глушаков: «Спартак» не сломить»
2017.11.20 09:36
6
Попов не полетел со «Спартаком» в Хабаровск из-за микротравмы; Давыдов, Самсонов и Бакаев отправились на игру
2017.08.26 14:45
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
5
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
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