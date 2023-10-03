«Русским без этого никуда»: Самсонов – о проблемах с алкоголем

Футболист «Уфы» Артем Самсонов рассказал, как бросил пить.

– В период игры в Белгороде за «Энергомаш» вы справились с проблемой с алкоголем?

– Да. Вот это была реально школа выживания.

– В каком возрасте началась зависимость?

– Как таковой зависимости не было. Просто все всегда пьют пиво. И я пил. Я начал его пробовать лет в 17–18 после Европы. В детстве ничего не пил, не курил. Ничего такого не пробовал. При этом если вспоминать все запои с тех пор, то можно грохнуться просто.

– В один конкретный момент резко поняли, что надо бросать?

– Да. Просто ехал и решил. До этого не было даже мысли, что надо прекращать. А тут жена сказала: «Приедешь с перегаром, больше домой не зайдешь». Мы с игры как раз ехали. И всe, с того момента больше ни капли. Жена, семья сыграли ключевую роль в решении бросить пить. Уже шесть с половиной лет не пью.

– Какой совет молодым игрокам могли бы дать, которые оказываются в такой же ситуации?

– Не буду никого поучать, что вообще нельзя к алкоголю притрагиваться. Иногда можно бокал пива, вина после игры выпить. Мы русские, нам без этого никуда. Всe равно расслабляться надо. Но лучше, если есть возможность, даже не думать об этом.