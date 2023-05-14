Капитан «Торпедо»: «Наступают лучшие времена, клуб будет процветать»

Артем Самсонов, капитан «Торпедо», прокомментировал вылет из РПЛ.

«Торпедо» лишился шансов на выживание после матча 27-го тура против ЦСКА (0:3).

Москвичи не проводят в РПЛ больше сезона подряд с 2006 года.

Самсонов – воспитанник «Торпедо».

«Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу остаться в РПЛ. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно.

Но мы вернeмся в РПЛ. Сейчас наступают лучшие времена в «Торпедо», клуб будет процветать. В следующем году «Торпедо» 100 лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ.

Играли футболисты, и за вылет ответственность несeм мы. Виноваты все, но в первую очередь футболисты, которые на протяжении года выходили на поле. Надежд мы не оправдали, не зацепились, значит, мы плохие футболисты», – сказал Самсонов.