Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Капитан «Торпедо»: «Наступают лучшие времена, клуб будет процветать»

    Капитан «Торпедо»: «Наступают лучшие времена, клуб будет процветать»

    Артем Самсонов, капитан «Торпедо», прокомментировал вылет из РПЛ.

    • «Торпедо» лишился шансов на выживание после матча 27-го тура против ЦСКА (0:3).
    • Москвичи не проводят в РПЛ больше сезона подряд с 2006 года.
    • Самсонов – воспитанник «Торпедо».

    «Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу остаться в РПЛ. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно.

    Но мы вернeмся в РПЛ. Сейчас наступают лучшие времена в «Торпедо», клуб будет процветать. В следующем году «Торпедо» 100 лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ.

    Играли футболисты, и за вылет ответственность несeм мы. Виноваты все, но в первую очередь футболисты, которые на протяжении года выходили на поле. Надежд мы не оправдали, не зацепились, значит, мы плохие футболисты», – сказал Самсонов.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Крыльями», «Ростов» – с «Сочи», Евсеев – с Юраном 2
    Геркус: «Надеюсь, тем двоим, кто зарубил трансфер Дзюбы в «Торпедо», икается» 1
    Президент «Торпедо» назвал плюс вылета в Первую лигу 3
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4214

      Эном айс 28 минут назад

      "..........
      Вот и улетели в дальний путь.
      Вы когда вернетесь?
      Я не знаю, скоро ли,
      Только возвращайтесь. . хоть когда-нибудь."(с)
      муз. Шварца.слова Гайдара.(

      Пока, Торпедо..(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 