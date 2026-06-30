Мостовой спрогнозировал победителя ЧМ-2026: «Фавориты номер один на титул»

Александр Мостовой ждет триумф сборной Франции на чемпионате мира.
Во вторник французам предстоит сыграть со Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026.
«Франция – одна из главных претендентов на чемпионство. У них очень сильный состав, фантастические футболисты: Дембеле, Мбаппе. Они фавориты номер один на титул.
Что касается Швеции, то меня насторожило их поражение от Нидерландов со счeтом 1:5. Нормальная команда не может выигрывать 5:1, а потом через три дня проигрывать 1:5.
Поэтому французы – явные фавориты, они обязаны обыгрывать и проходить дальше. Ожидаю счeт 2:0.
Сейчас в плей-офф каждая игра будет на вес золота, всe только начинается», – сказал Мостовой.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Советский спорт»