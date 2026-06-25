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  • Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»

Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»

Вчера, 21:11
5

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался об ослаблении санкций ФИФА в отношении российского футбола.

  • Сборная России U15 допущена к участию в чемпионате мира и фестивале.
  • Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.
  • В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

«Мы не должны радоваться возвращению команд до 15 лет. Мы должны констатировать факты: Россия и так всегда должна играть, но было несправедливое решение, и отстранение идeт уже несколько лет.

Мы готовы сражаться на мировых полях юношескими и взрослыми командами. Мы же не нищеброды, чтобы радоваться, правильно? Мы нормальные люди, так что радости нет.

Справедливость должна быть, а не такое огульное хаяние и унижение. Нас не имеют права так наказывать, это спорт.

Нормальное решение, но нужен фундаментальный указ, чтобы допустили все команды во всех видах спорта, а то в мире творится какая-то ерунда», – заявил Ташуев.

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Источник: Metaratings
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Енисей Россия (до 18) Ташуев Сергей
Комментарии (5)
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Император 1
1782411267
Доля истины есть. Но нужно порадоваться тому, что есть.
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Интерес
1782416556
Раз руководители радуются любой малости, то нищеброды.Или иных продвижений не ожидается.
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momwig_
1782416682
А кто ты? Понты вспухли? Нищеброд интеллектуальный и есть.
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S.K.V.
1782419703
а причем тут нищеброды, к чему это....
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