Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался об ослаблении санкций ФИФА в отношении российского футбола.

Сборная России U15 допущена к участию в чемпионате мира и фестивале.

Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.

В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

«Мы не должны радоваться возвращению команд до 15 лет. Мы должны констатировать факты: Россия и так всегда должна играть, но было несправедливое решение, и отстранение идeт уже несколько лет.

Мы готовы сражаться на мировых полях юношескими и взрослыми командами. Мы же не нищеброды, чтобы радоваться, правильно? Мы нормальные люди, так что радости нет.

Справедливость должна быть, а не такое огульное хаяние и унижение. Нас не имеют права так наказывать, это спорт.

Нормальное решение, но нужен фундаментальный указ, чтобы допустили все команды во всех видах спорта, а то в мире творится какая-то ерунда», – заявил Ташуев.