«Какой-то юный узбек, ничего особенного»: Ташуев – о Хусанове

Бывший тренер белорусского «Шахтера» Сергей Ташуев высказался о защитнике «Манчестер Сити» Абдукодире Хусанове.
– От кого-то мы ждали слабости на этом чемпионате мира, а кто-то своей слабостью удивил. Как Узбекистан. Я думал, они покрепче.
– Я согласен. Ждал от Узбекистана большего. Очень разочарован. Так за них болел! У меня много знакомых в этой стране – Мирджалол Касымов, например. Знаю тех, кто сейчас играет в составе сборной. Кстати, Хусанова помню совсем ребенком.
– Это где ж вы его разглядели?
– В Белоруссии. Играл никому не известный мальчик за «Энергетик» против моего солигорского «Шахтера». Мы выиграли. Я и внимания не обратил – какой-то юный узбек, защитник Хусанов. Ничего особенного. А сегодня – мировая звезда!
- «Манчестер Сити» купил Хусанова у «Ланса» год назад за 40 миллионов евро. За время в «Сити» Абдукодир провел 47 матчей, забил один гол в Кубке Англии.
- До «Ланса» Абдукодир был в минском «Энергетике-БГУ», который сейчас выступает во втором по силе дивизионе Беларуси.
- Узбекистан вылетел с ЧМ-2026, не набрав в группе ни одного очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»