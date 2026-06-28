«Какой-то юный узбек, ничего особенного»: Ташуев – о Хусанове

Бывший тренер белорусского «Шахтера» Сергей Ташуев высказался о защитнике «Манчестер Сити» Абдукодире Хусанове.

– От кого-то мы ждали слабости на этом чемпионате мира, а кто-то своей слабостью удивил. Как Узбекистан. Я думал, они покрепче.

– Я согласен. Ждал от Узбекистана большего. Очень разочарован. Так за них болел! У меня много знакомых в этой стране – Мирджалол Касымов, например. Знаю тех, кто сейчас играет в составе сборной. Кстати, Хусанова помню совсем ребенком.

– Это где ж вы его разглядели?

– В Белоруссии. Играл никому не известный мальчик за «Энергетик» против моего солигорского «Шахтера». Мы выиграли. Я и внимания не обратил – какой-то юный узбек, защитник Хусанов. Ничего особенного. А сегодня – мировая звезда!