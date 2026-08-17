Совладельцы «Челси» решили продать акции

Компания Clearlake, вероятно, увеличит долю акций в «Челси».

Совладельцы лондонского клуба Тодд Боули и Марк Уолтер решили продать свои акции, пишет Financial Times.

Они ведут переговоры с Clearlake, которая уже владеет около 60% акций «Челси».

У Боули и Уолтера неоднократно возникали разногласия с мажоритарным акционером насчет стратегии клуба, поэтому они задумались о выходе из проекта.