Совладельцы «Челси» решили продать акции

Компания Clearlake, вероятно, увеличит долю акций в «Челси».
Совладельцы лондонского клуба Тодд Боули и Марк Уолтер решили продать свои акции, пишет Financial Times.
Они ведут переговоры с Clearlake, которая уже владеет около 60% акций «Челси».
У Боули и Уолтера неоднократно возникали разногласия с мажоритарным акционером насчет стратегии клуба, поэтому они задумались о выходе из проекта.
- До 2022 года «Челси» владел российский бизнесмен Роман Абрамович.
- Британские власти вынудили его продать клуб, но не разрешили пользоваться вырученными деньгами.
- После смены владельцев синие выиграли два трофея – Лигу конференций и КЧМ.
Источник: «Бомбардир»