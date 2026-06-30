Президент «Урала» прокомментировал назначение Юрана

Григорий Иванов, президент «Урала», высказался о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера.

Юран после отъезда из Хабаровска сменил в «Урале» Василия Березуцкого.

Ранее тренер договорился со «СКА-Хабаровском», но через две недели ушел в екатеринбургский клуб.

Ему в Екатеринбурге будут платить 1,8 миллиона рублей в месяц.

Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года. При нем команда в 2013 году вышла в РПЛ, а затем вылетела в 2024 году. Впереди у екатеринбуржцев третий сезон в Первой лиге подряд.

Юран выводил в РПЛ из Первой лиги «Шинник» и «Химки».

«Юран пришел к нам после двух недель в Хабаровске? Мы хотим всем рекордам дать наши имена», – сказал Иванов.