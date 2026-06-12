Раскрыт размер зарплаты Юрана в новом клубе

Зарплата Юрана в «Урале» составит 1,8 миллиона рублей в месяц.

Контракт специалиста с екатеринбуржцами рассчитан на год и автопродления соглашения при выходе в РПЛ – нет. При этом для Юрана предусмотрен бонус за повышение в классе: 5 миллионов рублей.

Сообщается, что у главных тренеров клубов РПЛ Вадима Евсеева («Динамо Мх») и Ильдара Ахметзянова («Оренбург») зарплата составляет 1,5 миллиона рублей в месяц.