Раскрыт размер зарплаты Юрана в новом клубе

Зарплата Юрана в «Урале» составит 1,8 миллиона рублей в месяц.
Контракт специалиста с екатеринбуржцами рассчитан на год и автопродления соглашения при выходе в РПЛ – нет. При этом для Юрана предусмотрен бонус за повышение в классе: 5 миллионов рублей.
Сообщается, что у главных тренеров клубов РПЛ Вадима Евсеева («Динамо Мх») и Ильдара Ахметзянова («Оренбург») зарплата составляет 1,5 миллиона рублей в месяц.
- Сегодня Юран был утвержден на посту главного тренера «Урала». Перед ним поставлена задача вывести клуб в РПЛ.
- «Урал» стал 17-м клубом в тренерской карьере 57-летнего Юрана.