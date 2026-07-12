Стало известно, какой срок может получить экс-гендиректор «Торпедо» по делу о подкупе судей

Прокуратура запросила два с половиной года колонии экс-гендиректору московского «Торпедо» Валерию Скородумову по делу о подкупе футбольных судей.

Обвинение также просит запретить ему заниматься спортивной деятельностью на 3 года.

По версии следствия, Скородумов, совместно в владельцем клуба Леонидом Соболевым, подкупили 13 арбитров, отсудивших 20 матчей «Торпедо». Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей за обеспечение необходимого результата матча.

Конечной целью «Торпедо», по версии следствия, был выход в РПЛ.