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  • Стало известно, какой срок может получить экс-гендиректор «Торпедо» по делу о подкупе судей

Стало известно, какой срок может получить экс-гендиректор «Торпедо» по делу о подкупе судей

Вчера, 20:28

Прокуратура запросила два с половиной года колонии экс-гендиректору московского «Торпедо» Валерию Скородумову по делу о подкупе футбольных судей.

Обвинение также просит запретить ему заниматься спортивной деятельностью на 3 года.

По версии следствия, Скородумов, совместно в владельцем клуба Леонидом Соболевым, подкупили 13 арбитров, отсудивших 20 матчей «Торпедо». Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей за обеспечение необходимого результата матча.

Конечной целью «Торпедо», по версии следствия, был выход в РПЛ.

  • В сезоне-2024/25 московский клуб занял 2-е место в Первой лиге и вышел в РПЛ.
  • Премьер-лига исключила черно-белых из турнира до старта сезона-2025/26.
  • В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 9-е место в Первой лиге.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Скородумов Валерий
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