Московский клуб арендовал 19-летнего нигерийца

«Торпедо» договорилось об аренде у «Алашкерта» атакующего полузащитника Усмана Аджибона до окончания сезона-2026/27.
Соглашение предусматривает возможность выкупа прав на игрока московским клубом.
«Усман, добро пожаловать в нашу команду!» – говорится в сообщении «Торпедо».
- Аджибона – воспитанник ФК «Виста» из Геленджика.
- 19-летний нигериец последние полтора года провел в армянских клубах «Алашкерт», «Ван» и «Гандзасар», где в сумме сыграл в матчах, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
Полузащитник «Торпедо» Садыг Багиев перешел на правах аренды в «СКА-Хабаровск» до окончания сезона-2026/27.
Соглашение не предусматривает возможности выкупа прав на игрока.
«Садыг, желаем ярко проявить себя в предстоящем сезоне!» – говорится в сообщении черно-белых.
- 22-летний Багиев ранее уже выступал за хабаровчан.
- В этом году он провел за «Торпедо» 8 матчей, забил 1 гол.
Источник: официальный сайт «Торпедо»