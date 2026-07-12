Московский клуб арендовал 19-летнего нигерийца

«Торпедо» договорилось об аренде у «Алашкерта» атакующего полузащитника Усмана Аджибона до окончания сезона-2026/27.

Соглашение предусматривает возможность выкупа прав на игрока московским клубом.

«Усман, добро пожаловать в нашу команду!» – говорится в сообщении «Торпедо».

Аджибона – воспитанник ФК «Виста» из Геленджика.

19-летний нигериец последние полтора года провел в армянских клубах «Алашкерт», «Ван» и «Гандзасар», где в сумме сыграл в матчах, забил 2 гола, сделал 1 ассист.

Полузащитник «Торпедо» Садыг Багиев перешел на правах аренды в «СКА-Хабаровск» до окончания сезона-2026/27.

Соглашение не предусматривает возможности выкупа прав на игрока.

«Садыг, желаем ярко проявить себя в предстоящем сезоне!» – говорится в сообщении черно-белых.