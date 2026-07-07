Ташуев сравнил игрока «Енисея» с Месси

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев хотел бы поработать с Лионелем Месси.

«Для меня, конечно, это Месси. Это та ложная «девятка», «десятка», не так важно, как называть, которая организует из глубины и забивает.

Я такую же структуру выстраиваю у себя в команде. Всегда играет нападающий и под ним должен быть умный футболист, как Илья Максимов в «Анжи», Егор Иванов в «Енисее».

Игроки, которые созидают, отдают, организуют и забивают. Месси – эталон на этой позиции, а она основная в современном футболе», – заявил Ташуев.

39-летний Месси забил 7 голов в 4 матчах ЧМ-2026.

34-летний Иванов в прошлом сезоне провел 20 игр за «Енисей», оформив 4+1.

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