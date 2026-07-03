«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу

Защитник Александр Тарасов перешел из «Ростова» в костромской «Спартак» на 1 год на правах аренды.

«Желаем Саше удачи и успешного сезона!» – говорится в сообщении клуба РПЛ.

На счету защитника 4 матча за молодежную сборную России.

В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 6 матчей за «Ростов».

Год назад желто-синие приобрели Тарасова у «Зенита-2». Игрок является воспитанником петербуржцев.

Также «Ростов» сообщил об уходе полузащитника Александра Вакулича. 20-летний футболист год провел во второй команде желто-синих на правах аренды из ЦСКА.

Всего он провел за «Ростов-2» 27 матчей, забил 4 гола, сделал 8 ассистов.

Костромской «Спартак», в свою очередь, помимо Тарасова, подписал 30-летнего защитника Амира Мохаммада.

С февраля он выступал за казахстанский «Кайсар», где провел 8 матчей.

Мохаммад играл в РПЛ за «Анжи» и «Балтику».