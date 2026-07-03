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ЦСКА объявил об уходе защитника, которого задерживала Росгвардия

Сегодня, 10:56
7

Защитник Илья Агапов перешел из ЦСКА в «Уфу».

Клубы договорились о полноценном трансфере защитника.

«Желаем Илье удачи в карьере! 🤝🏻» – говорится в сообщении московского клуба.

  • Всего Агапов провел за ЦСКА 33 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Вместе с командой он дважды стал обладателем FONBET Кубка России.

С февраля Агапов выступал за клуб из Башкортостана на правах аренды.

«Мне нравится Уфа – и команда, и город. Приняли решение вместе с семьeй остаться здесь, уже даже присмотрел садик для своих детей. Спасибо руководству за доверие, болельщикам за поддержку. И до встречи на «Нефтянике»!» – приводит слова Агапова телеграм-канал ФК «Уфа».

«Илья хорошо проявил себя в матчах за нашу команду, а также старался на каждой тренировке, чем завоевал доверие тренерского штаба. Мы провели переговоры с ЦСКА и договорились о полноценном трансфере. Мы рады, что Илья остаeтся с нами и будет помогать команде в новом сезоне», – сказал генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков.

  • 25-летний Агапов провел за клуб из Башкортостана 10 матчей.
  • В 2022 году защитника вызывали в сборную России, но он остался на скамейке запасных в товарищеском матче с Таджикистаном.
  • Также он играл за «Акрон», «Пари НН», «Нефтехимик», «Рубин-2» и дубль «Спартака».

В феврале сообщалось, что Агапов ночью проник в музыкальную школу в Уфе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Утверждалось, что он угрожал охраннице, после чего его задержала Росгвардия.

Журналист Сергей Ильев рассказал о позиции футболиста по этой ситуации: «Со слов Ильи, он вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги. Консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку».

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Уфа ЦСКА Агапов Илья
Комментарии (7)
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maksminytka
1783066362
Сегодня буду ставить на футбол – ЧМ2026. Плейофф – самая отличная тема для ставок. Беру прoгнозы на сервисе - ставкапрогнозру. Ищите в Яндексе. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал. Гарантии, отчеты ежедневно.
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Император Бомжей
1783066811
Ребята, товарищи, открываем сбор средств, на химическую кастрацию Сильного мозга! Мы должны спасти собак, которых он долбит под мостом! Не важно, За Спартак, ЦСКА или Зенит ты болеешь, а может Ахмат или Локомотив!? Переведи копейку, спаси собаку под мостом!!!
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val69
1783070447
НОЧЬЮ, На медосмотр. Оригинально!
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АК 68
1783080700
Это ошибка селекции ЦСКА, думали, что это будет второй Дивеев, но увы, за 3 года 18 матчей и ничем себя не проявил.
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