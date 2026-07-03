ЦСКА объявил об уходе защитника, которого задерживала Росгвардия

Защитник Илья Агапов перешел из ЦСКА в «Уфу».

Клубы договорились о полноценном трансфере защитника.

«Желаем Илье удачи в карьере! 🤝🏻» – говорится в сообщении московского клуба.

Всего Агапов провел за ЦСКА 33 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

Вместе с командой он дважды стал обладателем FONBET Кубка России.

С февраля Агапов выступал за клуб из Башкортостана на правах аренды.

«Мне нравится Уфа – и команда, и город. Приняли решение вместе с семьeй остаться здесь, уже даже присмотрел садик для своих детей. Спасибо руководству за доверие, болельщикам за поддержку. И до встречи на «Нефтянике»!» – приводит слова Агапова телеграм-канал ФК «Уфа».

«Илья хорошо проявил себя в матчах за нашу команду, а также старался на каждой тренировке, чем завоевал доверие тренерского штаба. Мы провели переговоры с ЦСКА и договорились о полноценном трансфере. Мы рады, что Илья остаeтся с нами и будет помогать команде в новом сезоне», – сказал генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков.

25-летний Агапов провел за клуб из Башкортостана 10 матчей.

В 2022 году защитника вызывали в сборную России, но он остался на скамейке запасных в товарищеском матче с Таджикистаном.

Также он играл за «Акрон», «Пари НН», «Нефтехимик», «Рубин-2» и дубль «Спартака».

В феврале сообщалось, что Агапов ночью проник в музыкальную школу в Уфе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Утверждалось, что он угрожал охраннице, после чего его задержала Росгвардия.

Журналист Сергей Ильев рассказал о позиции футболиста по этой ситуации: «Со слов Ильи, он вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги. Консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку».